Небензя: РФ и КНДР освобождали Курскую область согласно международному праву

Представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и КНДР действовали в соответствии с международным правом при освобождении Курской области. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН по теме конфликта на Украине.

«Самое активное участие в освобождении российской территории принимали подразделения КНДР. При этом Москва и Пхеньян действовали в полном соответствии с международным правом, в частности со статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве от 19 июня 2024 года, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон»,— сказал господин Небензя.

Ранее КНДР впервые официально подтвердила отправку военнослужащих в Курскую область. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал героями северокорейских военнослужащих, а их участие в операции по освобождению региона — «священной миссией».