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Наставник «Локомотив» оценил победу над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин считает, что победить уфимскую команду помогли «сверхусилия». Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 29 апреля в Ярославле «Локомотив» обыграл «Салават» со счетом 2:1.

«Я думаю, что мы заслуженно победили. Очень серьезные соперники. Для того, чтобы победить соперника, ты должен победить себя. Сегодня ребята с этим справились. Самое страшное – это мечтать, сколько нужно побед взять, чтобы куда-то ехать. Нужно просто рубиться каждую игру, каждую смену, как сегодня»,— прокомментировал Игорь Никитин.

Журналисты спросили про перестановки в звеньях, которые по ходу матча сменились привычными сочетаниями. «Там друг друга чуть не убили. С Саней (Радуловым — прим. «Ъ-Ярославль») не просто играть. Это же определенное требование к партнерам. Поэтому вернули в более привычное сочетание, и это сработало»,— объяснил наставник.

В матче 29 апреля нападающий «Салавата» Егор Сучков бросил шайбу, а защитник «Локомотива» Береглазов отправил ее в свои ворота, неудачно выставив клюшку. Это и сделало счет 2:1. «Такие опытные игроки должны в этих ситуациях играть по-другому»,— оценил действия Береглазова главный тренер.

Счет в серии стал 1-1. 1 мая команды встретятся в Уфе.

Алла Чижова

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