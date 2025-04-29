«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» из Уфы во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Игра закончилась счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

На 15-й минуте счет был открыт — забил нападающий ярославцев Даниил Тесанов, ему помог рикошет. Во втором периоде «Локомотив» счет удвоил: шайбу в ворота вратаря «Салавата» Вязового забросил Максим Шалунов.

В начале третьего периода нападающий «Салавата» Егор Сучков бросил шайбу, а защитник «Локомотива» Береглазов отправил ее в свои ворота, неудачно выставив клюшку.

Счет в серии стал 1-1. 1 мая команды встретятся в Уфе.

Алла Чижова