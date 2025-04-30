ИИ в халате ждут в палате

В РФ существует более 80 вариантов применения генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в медицине — и объем рынка этой технологии к 2030 году может вырасти в несколько раз, обнаружили аналитики компании «Яков и партнеры» в совместном с группой компаний «Медси» исследовании «Искусственный интеллект в здравоохранении» на базе глубинных интервью с врачами 50 специальностей и анализа более 800 стартапов в области здравоохранения в мире.

Как отмечается в докладе, по итогам 2024 года объем мирового рынка ИИ в медицине составил $22 млрд. К 2030 году он вырастет более чем вшестеро, до $130–160 млрд, что сделает «медицинский» ИИ значимой составляющей всего рынка этой технологии (около 8%). Как отмечают аналитики, такую динамику обеспечат изменения в цифровой индустрии — рост вычислительных мощностей, расширение доступа к облачным технологиям, а также оптимизация потребления ресурсов для обучения больших языковых моделей, с одной стороны, и растущий дефицит специалистов в сфере здравоохранения, о котором уже несколько лет предупреждает Всемирная организация здравоохранения, с другой,— он наглядно проявил себя в пандемию COVID-19, нехватка медиков только в США тогда оценивалась в 60 тыс. человек.

Объем рынка медицинского ИИ в России, как следует из доклада, сейчас составляет примерно 12 млрд руб. Ожидается, что к 2030 году он вырастет до 78 млрд руб. при среднегодовом темпе роста в 34–39% (сопоставимо с глобальным трендом) и на него придется около 1% мирового рынка. Четыре основные группы продуктов, которые на нем можно выделить,— это цифровые ассистенты, подготовка клинических сводок, помощники врача и экспертный контроль. При активном развитии отрасли к 2030 году на них придется большая часть рынка (65 млрд руб.). Стимулировать развитие ИИ-решений в РФ будут кадровые проблемы российского здравоохранения (по данным Минздрава, в нем не хватает более 50 тыс. различных специалистов) и спрос со стороны пациентов, привыкших к высокому уровню цифрового сервиса благодаря, например, банковской отрасли. Вместе с тем для развития российского рынка есть и системные ограничения — большинство инвесторов ориентированы на быструю окупаемость вложений — при потребности медицины в долгосрочных инвестициях, так как новые технологии и продукты требуют длительного тестирования. Дополнительное давление на развитие новаций оказывают также дорогие кредиты и ограниченный доступ к передовым технологиям из-за санкций.

Анастасия Мануйлова