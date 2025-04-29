Туристический вагон «Ласточки» отправится из Петербурга в Великий Новгород 3 мая

Первый в 2025 году «туристический вагон» электропоезда «Ласточка» отправится из Петербурга в Великий Новгород 3 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Поезд отправится с Московского вокзала в 10:10. Также туристические «Ласточки» поедут до Великого Новгорода 14 июня, 12 июля и 16 августа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первый «туристический вагон» поезда «Ласточка» отправится в Выборг 26 апреля.

Дарья Астанина