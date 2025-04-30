Стала известна праздничная программа Дня Победы в Ярославле

В Ярославле в День Победы пройдут парад военной техники на Советской площади и шествие «Бессмертного полка», завершится празднование салютом. О программе мероприятий сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В 10:00 на Советской площади начнется шествие, в котором примут участие военнослужащие Ярославского гарнизона, силовых ведомств, курсанты и кадеты, представители молодежных патриотических объединений. После чего начнется концерт коллективов Ярославля «Бал Победы».

Колонна «Бессмертного полка» стартует в 11:00 на улице Советской, от улицы Победы до разворотного кольца у шинного завода. Маршрут пройдет по улице Советской, через Советскую площадь, по улице Почтовой до монумента «Вечный огонь».

После этих мероприятий на Советской площади стартует показ фильмов военных лет в кинотеатре под открытым небом, который продлится до 20:30. Ярославцы и гости города смотреть увидеть фильмы «В шесть часов вечера после войны», «Небесный тихоход», «Беспокойное хозяйство». Праздничный фейерверк на Стрелке назначен на 22:00.

Кроме того, праздничные мероприятия с 15 до 18 часов пройдут на острове Даманском и в парке «Нефтяник». Традиционно по городу пройдет военная техника.