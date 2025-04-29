«Ласточка Малая Земля» начала курсировать между Новороссийском и Ростовом

Электропоезд «Ласточка Малая Земля» совершил свой первый рейс с железнодорожной станции Новороссийск в Ростов-на-Дону. Запуск состава провели председатель городской думы Андрей Антонов и начальник Южной дирекции скоростного сообщения Валерий Борисов, пишет в своем Telegram-канале мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

Поезд, приуроченный к 80-летию Великой Победы, будет регулярно курсировать между двумя городами, напоминая пассажирам о мужестве защитников Новороссийска в период Великой Отечественной войны.

Интерьеры пяти вагонов оформлены фотографиями, информационными материалами и QR-кодами. Во время путешествия пассажиры смогут ознакомиться с историей обороны Новороссийска, деятельностью партизанского подполья, захватом и удержанием плацдарма Малая Земля, а также освобождением города-героя.

Сотрудники Северо-Кавказской железной дороги совместно со специалистами Новороссийского исторического музея-заповедника представили ключевые события военной хроники города в нестандартном формате.

Анна Гречко