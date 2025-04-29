Администрация Армавира выплатит «ВК-медиа» 10 тысяч рублей за снимок дворника

Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил исковые требования ООО «Издательская группа ВК-медиа» (Свердловская область) к администрации Армавира о взыскании компенсации за неправомерное использование фотографии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, на официальном сайте города armawir.ru была размещена фотография, правообладателем которой является истец. Снимок ранее публиковался на портале krasnoturinsk.info в материале о работе дворников. Автором фотографии является Вадим Аминов — штатный сотрудник «ВК-медиа», работавший по трудовому договору, согласно которому исключительные права на служебные произведения принадлежат работодателю.

Издательство требовало взыскать с ответчика 30 тыс. руб. компенсации, утверждая, что администрация нарушила правила перепечатки и использования материалов с сайта krasnoturinsk.info. Попытка досудебного урегулирования спора успехом не увенчалась.

Суд признал факт нарушения исключительных прав истца, однако счел заявленную сумму компенсации несоразмерной допущенному нарушению и вероятным убыткам правообладателя.

В итоге суд постановил взыскать с администрации Армавира в пользу ООО «Издательская группа ВК-медиа» 10 тыс. руб. компенсации. В остальной части иска было отказано.

Лия Пацан