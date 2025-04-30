Следователи ищут отличников в коррупции

В петербургском Педиатрическом университете (СПбГМПУ) утром во вторник, 29 апреля, прошли следственные мероприятия. Они связаны с уголовным делом о взятках за фиктивные зачеты в вузе, которое возбудили годом ранее. Одна из преподавательниц уже осуждена за служебный подлог. На этот раз следователи задержали 11 иностранных студентов, заплативших за оценку на университетских экзаменах. Учебное заведение содействует правоохранителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учащиеся университета систематически платили преподавателям за успешную сдачу экзаменов разные суммы — от 10 до 80 тыс. рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Учащиеся университета систематически платили преподавателям за успешную сдачу экзаменов разные суммы — от 10 до 80 тыс. рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе университета, утренний визит правоохранителей к ним связан с уголовным делом прошлого года о взятках и служебном подлоге. В СПбГМПУ отметили, что следственные мероприятия не повлияли на работу вуза. «Безусловно, администрация вуза и ректорат в курсе ситуации и способствуют следственным органам в решении всех задач, так как заинтересованы в полном очищении своих рядов от недобросовестных людей»,— прокомментировали ситуацию в учебном заведении.

В пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу сообщили «Ъ-СПб», что правоохранители провели следственные мероприятия в университете и задержали 11 иностранных студентов. Они стали фигурантами почти 30 уголовных дел о взятках. Учащиеся систематически платили преподавателям за успешную сдачу экзаменов разные суммы — от 10 до 80 тыс. рублей. Их будут допрашивать как свидетелей по возбужденным делам. «Данный инцидент, безусловно, требует реакции. Подобные события не ассоциируются со всей организацией. Администрация вуза заинтересована в том, чтобы следствие было завершено объективно, полно и максимально прозрачно»,— добавили в вузе.

Проректор Педиатрического университета Валентин Сидорин отметил, что они взаимодействуют с консульскими и дипломатическими службами, чтобы извещать их о мероприятиях. «Эти мероприятия продолжаются с прошлого года. Как известно, в ноябре был вынесен приговор по неприятному для Педиатрического университета вопросу. Следственные действия не остановились, они продолжились. Буквально вчера к нам приезжали коллеги из Кыргызстана и других стран. То есть у нас полное взаимодействие в этом направлении, и все понимают ситуацию абсолютно правильно. Все понимают: отдельные случаи и моменты не влияют на общий ход событий — и это самое главное»,— заключил он.

7 ноября Выборгский районный суд признал Ольгу Смирнову виновной в получении взятки должностным лицом (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Доценту СПбГПМУ за два эпизода назначили наказание в виде штрафа в 650 тыс. рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью 3,5 года. Расследование продолжилось, в частности, благодаря наличию у женщины посредника.

Как установил суд, доцент кафедры анатомии человека Ольга Смирнова оставалась на кафедре на Литовской улице вне рабочего времени. В этот момент она проставляла в зачетные книжки студентов и в соответствующую ведомость отметки о якобы сданном зачете по анатомии. Фиктивные оценки, выставленные ею, позволяли студентам перевестись на следующий курс и быть допущенными к итоговой государственной аттестации. Деньги преподавательница получала через посредника — его имя ни в СКР, ни в пресс-службе судов не называют.

За один зачет Смирнова получила 15 тыс. рублей. За аналогичное преступление, где она проставила отметки в зачетки семи студентов Педиатрического университета, она получила разом 50 тыс. рублей. Преподавательницу задержали силовики в ходе оперативно-розыскного мероприятия после передачи ей незаконного вознаграждения. Она полностью признала вину.

В ректорате университета после приговора Смирновой заявили, что они оказывали полное содействие следственным органами, «чтобы тот, кто посягнул на постулаты честности и прозрачности отношений с обучающимися, был наказан». В СПбГПМУ были удивлены случившимся и поддержали действия силовиков, нацеленные на недопущение подобного.

Год назад в СМИ появилась информация, что СПбГМПУ планирует ввести платные «отработки» за пропуски занятий по неуважительной причине. Об этом «Ъ-СПб» рассказывали студенты вуза, показывая соответствующие сообщения старост. Изначально в университете объяснили свои намерения тем, что планируют вводить плату за оказание образовательных услуг, не входящих в учебный план, потому что преподаватели будут вынуждены проводить дополнительные занятия для студентов вне учебных часов.

В пресс-службе отметили, что оплата будет осуществляться официально, по договору. Сами преподаватели же утверждали, что отработки нужны только для того, чтобы повысить мотивацию студентов, потому что учителя никакой выгоды иметь с этого не будут. После активной реакции студентов, которые начали обращаться к журналистам, в Педиатрическом университете состоялась встреча председателя профкома и ректора. На ней объявили, что никаких платных «отработок» для студентов не будет, а вся информация, распространяемая до этого, была чьей-то провокацией.

Полина Пучкова