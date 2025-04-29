Определились все полуфиналисты баскетбольной Единой лиги ВТБ

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл екатеринбургский «Уралмаш» в четвертом матче четвертьфинальной серии play-off Единой лиги ВТБ и стал последним участником полуфинальной стадии турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Встреча завершилась со счетом 82:77 в пользу гостей. Матч «Уралмаша» и «Локомотива-Кубани» стал 3000-м в Единой лиге ВТБ.

«Локомотив» взял верх в серии — 3:1. В полуфинале он сыграет с занявшим первое место по итогам регулярного первенства петербургским «Зенитом», победившим в первом раунде пермскую «Парму» — 3:0. В другом полуфинале сойдутся московский ЦСКА и казанский УНИКС, также «всухую» выигравшие свои серии против «Нижнего Новогорода» и саратовского «Автодора» соответственно.

Состав полуфиналистов остается неизменным пятый сезон подряд. Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является ЦСКА, взявший свой 12-й титул, одолев в прошлогоднем финале УНИКС (4:1).

Роман Левищев