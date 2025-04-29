Ярославскому строителю дома для детей-сирот не удалось обжаловать приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда не стала менять приговор бывшему руководителю компании-застройщика, которого признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2014 году двое руководителей «Регионстройсервис» заключили с областным департаментом имущественных и земельных отношений контракт на строительство дома в Борисоглебском районе.

Через год дом ввели в эксплуатацию, а квартиры передали детям-сиротам. Но из-за большого количества дефектов в 2021 году дом признали аварийным и расселили. Суд установил, что строили дом с многочисленными нарушениями строительных норм и правил.

Двух бывших руководителей признали виновными в мошенничестве. Один из них вину признал и получил 4 года лишения свободы условно. Не признавший вину экс-руководитель получил 5 лет колонии общего режима. Он и его адвокаты решили обжаловать приговор.

«Просили вышестоящую судебную инстанцию отменить обвинительный приговор и постановить оправдательный. В обоснование своей позиции они указывали, что осужденные понесли большие расходы на возведение дома, а дом в непригодное состояние привели жильцы, которые неправильно его эксплуатировали»,— рассказали в прокуратуре.

Но судебная коллегия эти доводы признала необоснованными и оставила приговор без изменений. Он вступил в силу.

Алла Чижова