Главные новости 29 апреля. Кавказ

Северная Осетия в первом квартале 2025 года увеличила производство рыбы на 26,1% до 1,602 тыс. т. Объем реализации вырос на 42,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Житель Ипатово Ставропольского края арестован по подозрению в мошенничестве на сумму около 11 млн руб. По версии полиции деньги он выманил у двух женщин под предлогом проведения магических обрядов.

Годовая инфляция в Кабардино-Балкарии выросла до 10,13% в марте 2025 года, оставаясь ниже среднероссийского показателя. Наибольший рост цен зафиксирован на сыры и плодоовощную продукцию.

Ректор частного учебного заведения в Ессентуках подозревается в сокрытии от налоговых органов 5,5 млн руб. с октября 2024 по февраль 2025 года.

Федеральные власти направят около 1,7 миллиарда рублей на развитие курортов Северного Кавказа в 2025-2027 годах. При этом данная сумма может быть увеличена.

Руководитель Кочубеевского округа Ставропольского края Алексей Клевцов объявил о сложении полномочий

В Ставропольском крае во вторник, 29 апреля, временно остались без электроснабжения 11 населенных пунктов. Причиной отключения стали плановые ремонтные работы на сетях, которые проводят специалисты местной ресурсоснабжающей организации.