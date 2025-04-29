На Ставрополье временно без света остались 11 населенных пунктов

В Ставропольском крае во вторник, 29 апреля, временно остались без электроснабжения 11 населенных пунктов. Причиной отключения стали плановые ремонтные работы на сетях, которые проводят специалисты местной ресурсоснабжающей организации, сообщают в ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения в подаче электроэнергии затронули три города: Светлоград, Новоалександровск и Благодарный. Также без электричества остались восемь населенных пунктов с разными интервалами отключения: село Александровское (с 8:30 до 11:30), села Арзгир, Владимировка, Новозаведенское и Янкуль, поселок Чограйский и станица Зольская (с 8:00 до 17:00), а также село Кочубеевское (с 9:00 до 12:00).

Энергетики отмечают, что график отключения и проведения ремонтных работ может корректироваться в зависимости от погодных условий. По всем вопросам электроснабжения жители региона могут обращаться по бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

Николай Аксенов