Между Новороссийском и Ростовом запустили электропоезд «Малая Земля»

Между Новороссийском и Ростовом-На-Дону начал курсировать электропоезд «Ласточка «Малая Земля». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

Состав из пяти вагонов посвящен истории города-героя. Интерьеры оформлены тематическими фотографиями, информационными материалами и QR-кодами. Во время поездки туристы смогут узнать об обороне Новороссийска, подпольном партизанском движении, захвате, удержании плацдарма «Малая Земля» и освобождении города-героя.

«Работники Северо-Кавказской железной дороги совместно с научными сотрудниками Новороссийского исторического музея-заповедника в необычном формате смогли запечатлеть ключевые события военной хроники города-героя»,- сообщил господин Кравченко.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске готовятся к реставрации Галереи боевой славы на «Малой Земле».

Саркис Айвазян