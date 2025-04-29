Лавров: РФ будет развивать отношения с США не в ущерб своим партнерам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва планирует развивать отношения с Вашингтоном не в ущерб сотрудничеству со своими партнерами. Он подчеркнул, что странам БРИКС важно понимать, как проходит диалог между Россией и США, это обсуждается во время «многочисленных контактов» и встреч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pilar Olivares / Reuters Фото: Pilar Olivares / Reuters

«Мы будем продолжать выстраивать наши отношения с США транспарентно и, конечно, ни в коем случае не в ущерб традиционным, прочным связям с нашими стратегическими партнерами и единомышленниками»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИДов стран БРИКС в Бразилии.

При этом он отметил, что «практически все видят позитивную сторону происходящего», имея в виду диалог России и США. Нынешнее состояние российско-американских отношений он назвал «возвращением к нормальности».

Подробнее о встрече в Бразилии — в материале «Ъ» «Первым делом Украина».

Лусине Баласян