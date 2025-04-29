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Коммерсантъ FM
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Лавров сообщил, что изложил коллегам из БРИКС подходы России по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на совещании глав МИДов стран БРИКС в Бразилии подробно изложил подходы России к урегулированию конфликта на Украине. По его словам, большинство участников встречи «проявили понимание» позиции Москвы.

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Фото: Pilar Olivares / Reuters

«Разумеется, много говорили об украинской ситуации. Мы в очередной раз подробно изложили наши принципиальные подходы к урегулированию этого конфликта путем устранения коренных причин его возникновения»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания.

Сергей Лавров в интервью O Globo говорил, что министры иностранных дел стран БРИКС заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт был урегулирован «как можно скорее на справедливой основе». Он выразил надежду, что контакты США и России по этому вопросу дадут взаимоприемлемые результаты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Первым делом Украина».

Лусине Баласян

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