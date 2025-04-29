В Нижних Сергах направят 118 млн рублей на изменение русла реки Заставка

Власти Нижних Серег (Свердловская область) планируют изменить русло реки Заставка и ищут подрядчика для выполнения работ, на которые выделено более 118 млн руб., следует из лота на портале Госзакупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия паводка в городе Нижние Серги

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Последствия паводка в городе Нижние Серги

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Работы планируется провести до 2026 года на участке протяженностью около 1,5 км в районе улицы Жукова, где река протекает через город. Подрядчику предстоит не только скорректировать русло, но и укрепить берега реки.

Напомним, 20 июля 2020 года, в городском поселении Нижние Серги произошел паводок из-за резкого повышения уровня воды в реках во время сильных дождей, на следующий день в Нижних Сергах был введен режим ЧС. В зону паводка попали четыре моста, 231 частный дом, из них три было разрушено, а 63 дома, в которых проживало 189 человек, были затоплены.

В августе управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Для компенсационных выплат пострадавшим от паводка жителям, из резервного фонда регионального правительства было выделено 6 млн руб. Сумма выплат составляла 15 тыс. руб. на покрытие первоочередных нужд пострадавшим.

Подробнее о наводнении в материале «Ъ-Урал» — «Я такое только по телевизору видела, снесло абсолютно все»

Полина Щуцкая