В поисках новых центров

Тренд на полицентричность — естественная ступенька в эволюции мегаполисов. Этот подход подразумевает создание нескольких центров активности с локальными точками притяжения в разных районах одного города, что позволяет снижать нагрузку на центральные локации, повышать комфортность и экономику городского пространства. Эксперты рассказали, как этот феномен проявляется в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Современная урбанистическая традиция предполагает не разделение районов на строго определенные функциональные зоны, а создание среды с микс-функциями

Фото: Группа RBI Современная урбанистическая традиция предполагает не разделение районов на строго определенные функциональные зоны, а создание среды с микс-функциями

Фото: Группа RBI

В сложившихся городах полицентричность зачастую достигается благодаря вынесению из центра, как правило исторически сформированного, ближе к периферии деловых кварталов, объектов транспортной инфраструктуры (вокзалов), крупных площадок для мероприятий и прочего. «Полицентричность также проявляется в стратегии развития города относительно появления новых мест для работы и обучения или релокации существующих: в вынесении вузов в кампусы вне центра, более равномерном распределении по всей территории мест приложения труда: офисов, производств, государственных учреждений»,— отмечает операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев.

Важная часть стратегии полицентричности — транспортные связи. Если в моноцентричном городе достаточно наладить связь от периферийных районов до одного центра, то в полицентричном, помимо этого, нужно развивать сообщение и между подцентрами.

«В отличие от таких полицентричных образований, как Рандстад в Нидерландах (Амстердам, Роттердам и Гаага), где несколько крупных городов примерно одинакового размера находятся в зоне маятниковой миграции, в петербургской агломерации нет населенных пунктов, сопоставимых по масштабу с самим Петербургом. Поэтому наш город — моноцентрическая агломерация»,— считает профессор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и заведующий Лабораторией урбанистических исследований Леонид Лимонов. При этом, по словам эксперта, здесь активно формируются и развиваются локальные центры второго уровня. К ним относятся как исторические города, вошедшие в состав Санкт-Петербурга (Павловск, Пушкин, Петергоф, Сестрорецк), так и населенные пункты ближнего пояса Ленинградской области, которые с социально-экономической точки зрения являются частью единой агломерации.

Директор по проектированию Группы RBI Павел Быков считает, что исторически Санкт-Петербург все же стремится к полицентричности. «"Центр" из Центрального района хотели переносить несколько раз: сначала при Петре I на Васильевский остров, потом, уже в XX веке, — в Московский район. Сейчас понятие "центра" расширяется. Помимо основных точек притяжения — Центрального, Адмиралтейского районов, Петроградского острова — в разных локациях формируются свои функции. Например, Васильевский остров, с учетом большого количества вузов и развивающихся креативных кластеров, приобретает научно-креативную направленность, а Приморский район, благодаря "Лахта Центру", становится значимой бизнес-локацией. При этом особенность "Лахта Центра" даже не в том, что это самый большой бизнес-центр города, а в том, что это мощный стимул дальнейшего развития инфраструктуры в районе»,— поясняет эксперт.

Современная урбанистическая традиция предполагает не разделение районов на строго определенные функциональные зоны, а создание среды с микс-функциями. В каждой локации должен быть баланс между местами работы, отдыха, культуры, торговли и рекреации. Сейчас, по словам руководителя архитектурной мастерской FUTURA-Architects Олега Манова, концентрация всех функций в одной точке приводит к перегрузке инфраструктуры, транспортным коллапсам и высокой стоимости жизни в центре. «Новые города мира уже проектировались полицентричными — например, в Дубае есть пять центров: деловой район, спортивный, культурный, экспо, центр науки и образования. Санкт-Петербург, как и другие мегаполисы, сейчас движется к децентрализации, у нас тоже появляются новые деловые, культурные и образовательные точки притяжения»,— говорит он.

Заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Наталия Киреева отмечает, что на фоне активного развития городской среды в столицах России, появления новых жилых кварталов за пределами центра и постоянного роста численности населения девелоперы стали уделять больше внимания локальной инфраструктуре для жителей, развивая концепцию «15-минутного города». Эта концепция предполагает наличие всей инфраструктуры в пределах пешеходной доступности. «Запросы покупателей жилья растут, и если раньше они довольствовались отдельно стоящим супермаркетом, то сейчас хотят иметь рядом с домом и спортзал, и магазины, и место для проведения досуга. В таких условиях застройщики были вынуждены пересмотреть подход к проектам и обратить больше внимания на создание комфортной среды для граждан — как в сегменте малоформатных торговых центров, так и в формате стрит-ритейла»,— поясняет Наталия Киреева.

Драйверы развития

Еще одним признаком полицентричности города становится создание новых креативных кластеров и общественных пространств, которые в лучшую сторону меняют статус депрессивных локаций. В качестве примера креативных кластеров, стимулирующих развитие городской среды в районах, Наталия Киреева называет квартал «Брусницын» и пространство SENO, открытые в 2022 и 2023 году соответственно. Эти проекты за счет своего масштаба, многофункциональности и расположения помогают оживлению прежде заброшенных локаций. Если в случае SENO проект создал именно новую точку притяжения, которая привела в городскую среду данной части Адмиралтейского района большую волну молодой аудитории, то в случае «Брусницына» пространство стало ценным дополнением к среде, где уже функционировал ряд общественных кварталов («Севкабель» и «Исткабель»), развивающих эту территорию в синергии.

Как отмечает Павел Быков, городская среда нуждается в разнообразных общественных пространствах: от коворкингов и арт-студий до парков и скверов. Они, хотя и не прямые конкуренты, должны равномерно распределяться по городу. Сейчас застройщики стараются создавать такую инфраструктуру практически во всех районах. Например, RBI в рамках проекта «Струны» создает на улице Шостаковича на севере Петербурга общедоступный сквер и пешеходный бульвар с кафе и ресторанами, а также площадь с природным мультимедийным арт-объектом.

«Сами креативные пространства тоже становятся мультиформатными. Они все сильнее ориентированы на мультимедийные и иммерсивные варианты взаимодействия с гостями. Еще несколько лет назад общественные пространства были более специализированными: только под определенный вид искусства. Сейчас мы видим, как под одной крышей устраивают музыкальные и танцевальные фестивали, музейные экспозиции и выставки современных художников, лекции, деловые мероприятия. Например, как у нас на Левашовском хлебозаводе. Этот проект объединил современное офисное пространство и общедоступный культурный центр. Здесь же реализована и концепция особого места — мультимедийного мемориала, посвященного памяти о блокаде Ленинграда»,— поясняет Павел Быков.

При этом в глобальном смысле, по словам Олега Манова, креативные кластеры пока сложно назвать полноценными драйверами городских районов, так как в большинстве случаев они слишком локальны. «Скорее это "уколы красоты" для единичных исторических объектов, которые, например, не дают увядать центру. Масштабные проекты, которые действительно могут изменить статус места, под силу пока только крупным инвесторам, и, скорее, об этом корректнее говорить в рамках джентрификации "серого пояса"»,— считает эксперт.

Усиление тренда

Будущее развитие города, по мнению экспертов, с большой долей вероятности будет характеризоваться усилением полицентричности. «Важным аспектом станет подход к планированию новых районов в "сером поясе", обеспечение баланса между жильем, рабочими местами, рекреацией и объектами культуры. Сохранение этого функционального баланса — сложная задача, требующая эффективного взаимодействия между бизнесом, властью и застройщиками. В градостроительстве необходимо уделять пристальное внимание не только социальной и транспортной инфраструктуре, детским садам и школам, но и преодолевать нехватку парков и рекреационных зон, активнее проводить реконструкцию и адаптацию объектов культурного наследия, включая старые заводы в исторических районах, для современного использования»,— поясняет Павел Быков.

«Мы уже наблюдаем, что горожанам все сложнее приезжать в центр. Это связано с проблемами пропускной способности инфраструктуры и ежегодным ростом численности населения: появляется больше пробок на дорогах и, как ограничительные меры, — платные парковки. Новые центры — деловые, культурные, туристические — так или иначе будут создаваться где-то стихийно, где-то запрограммировано. Появление двух-трех новых крупных центров притяжения в ближайшие 10–20 лет представляется реалистичным сценарием»,— считает Олег Манов.

По словам Леонида Лимонова, приоритетной задачей территориального планирования должно стать создание в новых районах локальных центров активности — общественных пространств, зеленых зон, креативных кластеров, где жители могли бы проводить время, не уезжая в центр города. «Положительным примером развития новых общественных пространств можно считать территорию вокруг парка 300-летия Петербурга и прилегающих к нему зон, которые постепенно благоустраиваются и становятся популярными местами отдыха горожан. Важно также понимать, что недостаточно просто создать пространство и назвать его креативным, чтобы оно автоматически вызывало интерес и спрос. Поэтому ключевую роль в формировании полицентричной модели развития Северной столицы должна играть продуманная градостроительная политика, обеспечивающая баланс интересов застройщиков, жителей и общества в целом»,— заключает эксперт.

Антонина Егорова