Politico: не все союзники Украины приедут в Киев 9 мая

Часть европейских союзников Украины, которых Киев пригласил на саммит 9 мая, пропустят встречу, пишет Politico. О иных планах уже сообщили премьер-министры Польши Дональд Туск и Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также вступающий в должность канцлера Германии Фридрих Мерц.

Дональд Туск и Эмманюэль Макрон в день проведения саммита встретятся в Нанси для подписания договора о дружбе между Польшей и Францией. Кир Стармер, в свою очередь, планирует посетить оборонный саммит в Осло.

Собеседник Politico сообщил, что Фридрих Мерц, который должен вступить в должность канцлера Германии 6 мая, не хочет посещать Украину «без полного состава». При этом, по его словам, страны ЕС могут направить на саммит 9 мая министров иностранных дел.

15 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен созвать представителей европейских стран на саммит 9 мая. Как писала Politico, встреча должна стать «демонстрацией дипломатической силы» и альтернативой парада Победы в Москве.