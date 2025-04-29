От тусовки «для своих» — до самого масштабного мероприятия в ресторанной индустрии

Gastreet International Restaurant Show — 10 лет! О чем будет юбилейное событие?

Фото: ООО «Сирокко»

С 2 по 7 июня 2025 года Gastreet International Restaurant Show пройдет в десятый раз, чтобы собрать элиту гастрономической индустрии в закрытом городе Gastreet City в горах, на Курорте «Красная Поляна», Уровень 960.

Мероприятие, которое создавалось как встреча друзей, за 10 лет превратилось в самое долгожданное событие для рестораторов, шеф-поваров и поставщиков, отельеров. Благодаря мощной деловой программе, балансу теоретических и практических знаний и огромному количеству неформального общения Gastreet вырос до международных масштабов.

5000 участников со всей России, а также из Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Сербии, Таиланда, Индонезии и ОАЭ соберутся в закрытом Gastreet City на «Красной Поляне».

Такого никто не ожидал

Юбилейный Gastreet International Restaurant Show приготовил много сюрпризов. И один из них — редизайн фирменного стиля, который оставался неизменным все эти годы. За 10 лет событие стало главной движущей силой индустрии, и пришло время меняться. Новый логотип — это не просто статичный знак. Он создан для движения. В диджитал-среде буква G может анимироваться, превращаясь в динамичную стрелку. На самом мероприятии логотип становится частью навигации, указывая направление к ключевым локациям.

Философия

Gastreet всегда был больше чем просто событием ресторанной индустрии. Благодаря тому, что участники живут в закрытом периметре почти неделю, профессиональные связи становятся дружескими.

«До существования Gastreet никто особо не знал друг друга, это мы научили всех дружить, общаться, знакомиться, ездить в гости в другие города и обмениваться опытом. Мы гордимся этим»,— Дмитрий Левицкий.

Gastreet — это самый большой тимбилдинг ресторанной индустрии. Поварившись в одном котле с самыми топовыми рестораторами, ты уже никогда не будешь прежним.

Самые крепкие связи

Ожидается более 100 компаний-партнеров и поставщиков, среди которых Сбер, METRO, «Черкизово», EFKO food и многие другие. Они интегрируются в проект, чтобы завязать новые бизнес-партнерства, познакомить лидеров индустрии со своим продуктом, заявить о себе и закрепить свой бренд на рынке.

«На Gastreet всегда в главной роли будут рестораторы и поставщики, потому что одни без других существовать не могут. Мы очень гордимся тем, что здесь нет места открытым продажам в лоб или "впариванию" продуктов. У нас все делается по-дружески, по любви и по правде. Бывает, что поставщик последнее отдать готов в убыток себе. Такая эйфория здесь накрывает. Собственники ресторанных сетей, настоящие легенды, герои своего времени находятся буквально на расстоянии вытянутой руки, все френдли, все открыты к диалогу. Для каждого поставщика это реальный шанс увеличить бизнес, найти новые пути реализации, получить не просто бизнес-контакт, а настоящего друга и партнера»,— Евгения Суфиянова.

ООО "Сирокко", 354053, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Фадеева, д. 5, кв. 22, ОГРН: 1162366052705, Амирова Алина Сергеевна, ИНН 2320238493, КПП 23200100

https://gastreet.com/