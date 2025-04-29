Российские моряки-тихоокеанцы вошли в камбоджийский порт Сиануквиль

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), состоящий из корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга», прибыл к причалу военно-морской базы Рама в порту Сиануквиль Королевства Камбоджа. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщило российское Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что в рамках традиционного ежегодного трехдневного визита запланированы «протокольные мероприятия с военнослужащими ВМС Камбоджи, посещение местных достопримечательностей» и проведение товарищеского футбольного матча тихоокеанцев с камбоджийскими моряками.

Как сообщило местное издание RFA Khmer, по соседству с российскими вымпелами также расположились вьетнамский корабль береговой обороны с бортовым номером 261 и японский минный тральщик «Бунго». Визит практически совпал с открытием базы Рама после трехлетней модернизации портовой инфраструктуры, проводимой при финансовой поддержке правительства Китая.

Накануне экипажи вышеупомянутых кораблей ТОФ совместно с военно-морскими силами Королевства Таиланд приняли участие в морских учениях PASSEX, в рамках которых отрабатывалось командное взаимодействие и патрулирование акватории Южно-Китайского моря.

Дмитрий Сотак