Прямые авиаперелеты между Казанью и Ярославлем будут временно прекращены с 1 мая. Об этом сообщает «Ъ Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 мая прямое авиасообщение между Казанью и Ярославлем приостановят

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ С 1 мая прямое авиасообщение между Казанью и Ярославлем приостановят

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рейсы между городами были возобновлены с января 2025 года авиакомпанией «ЮВТ-Аэро».

Временное прекращение прямых авиперелетов связано с необходимостью технического обслуживания авиапарка компании-перевозчика.

Ранее сообщалось, что с 18 апреля возобновились перелеты из Казани в Белград.

Дарья Сайфиева