С 1 мая прямое авиасообщение между Казанью и Ярославлем приостановят
Прямые авиаперелеты между Казанью и Ярославлем будут временно прекращены с 1 мая. Об этом сообщает «Ъ Ярославль».
С 1 мая прямое авиасообщение между Казанью и Ярославлем приостановят
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Рейсы между городами были возобновлены с января 2025 года авиакомпанией «ЮВТ-Аэро».
Временное прекращение прямых авиперелетов связано с необходимостью технического обслуживания авиапарка компании-перевозчика.
Ранее сообщалось, что с 18 апреля возобновились перелеты из Казани в Белград.