ФАС одобрила сделку по приобретению активов «Кропоткинского элеватора»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО «Ростовская зерновая компания Ресурс» о приобретении имущества АО «Кропоткинский элеватор». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, компания получит в пользование 87 основных производственных средств и нематериальных активов элеватора, предназначенных для хранения и складирования зерна.

ООО «Ростовская зерновая компания Ресурс» является частью ГАП «Ресурс» и специализируется на выращивании зерновых культур. По данным системы СПАРК, организация зарегистрирована в Ростове-на-Дону в июне 1999 года, ее возглавляет Андрей Гавриленко. По итогам 2024 года чистый убыток компании составил 5,6 млрд руб.

АО «Кропоткинский элеватор» функционирует с апреля 1993 года и базируется в Кропоткине. Генеральным директором предприятия является Андрей Шамро. Финансовые результаты организации за 2024 год показали чистый убыток в размере 8 млн руб.

В антимонопольном ведомстве подчеркнули, что одобренная сделка не окажет негативного влияния на конкуренцию на соответствующем рынке.

Анна Гречко