Экс-депутата горсовета Красноярска Геннадия Торгунакова освободили от наказания

Красноярский краевой суд освободил от наказания экс-депутата Горсовета Красноярска и гендиректора ООО «Сибстройинвест» Геннадия Торгунакова, сообщает пресс-служба суда. В августе прошлого года его осудили на 10 лет и 10 месяцев колонии, признав виновным в злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст. 201 УК РФ) и растрате (ч.3 ст. 160 УК РФ).

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2024-го Геннадия Торгунакова и еще двух бывших руководителей «Сибстройинвест» привлекли к субсидиарной ответственности. По требованию прокуратуры региона их обязали выплатить кредиторам 860 млн руб.

По версии следствия, фирма «Сибстройинвест» заключала договоры долевого участия в строительстве двух многоэтажных жилых домом на улице Грунтовой, 28 и одного дома на улице Металлургов. Однако, считают правоохранители, застройщик использовал средства дольщиков на строительство торгово-офисного центра и возврат займов учредителю-физическому лицу. Также фигурант дела рассчитывался недостроенными квартирами за работы, проведенные на другом объекте, без их фактической оплаты. Сумму ущерба оценивалась более чем в 600 млн руб. По мнению следствия, из-за действий топ-менеджера стройфирма обанкротилась, 308 дольщиков остались без квартир и денег.

Александра Стрелкова