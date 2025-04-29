Два самолета из Ростовской области привлекли к тушению пожара в Иране

Два самолета Бе-200ЧС из Ростовской области привлекли к ликвидации пожаров в иранском потру Шахид-Раджаи. Информация появилась в Telegram-канале ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk

Так, самолеты Бе-200ЧС направлены из Южного АСЦ МЧС России. За 13 сливов на очаги сброшено около 130 т. воды.

Самолеты чрезвычайного ведомства направили в Бендер-Аббас по поручению Президента РФ Владимира Путина и распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова.

Мария Хоперская