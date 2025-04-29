На майские праздники назначены дополнительные электрички из Екатеринбурга

На пригородные поездки в майские праздники назначены дополнительные электрички из Екатеринбурга в связи с ожидаемым повышенным спросом , сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

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Будут курсировать дополнительные «Орланы» №7028/7007 по маршруту Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск 30 апреля, 1, 7 и 8 мая. «Финист» №7051 Екатеринбург — Шаля и №7052 Шаля — Екатеринбург 28, 29, 30 апреля и 1, 5, 6, 7 и 8 мая.

Назначены пригородные поезда №6591/6592 Дружинино — Михайловский Завод 8 и 9 мая. Электрички из Екатеринбурга в Полевской, Мурзинку и Нижний Тагил, обычно курсирующие по выходным, выйдут в рейс 1, 2, 8 и 9 мая.

В пресс-службе СвЖД отметили, что изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов и будут отменены электрички, которые ходят только по рабочим дням.

Напомним, к годовщине Победы по станциям СвЖД начнет курсировать военно-исторический ретропоезд «Эшелон Победы». Он начнет свой путь в Перми и проследует до Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ), сделав остановки на 19 станциях СвЖД в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО — Югре и ЯНАО.

Полина Щуцкая