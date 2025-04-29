На 17 млрд рублей выдали кредитов по IT-ипотеке в Нижегородской области

Общая сумма выданных кредитов по льготной IT-ипотеке в Нижегородской области с 2022 года составила 17 млрд руб. На льготную покупку квартиры в регионе IT-специалистам выдали 2,28 тыс. кредитов. Об этом сообщили в минцифры Нижегородской области 29 апреля 2025 года.

Минцифры РФ отменило лимиты для банков по объему выдаваемых льготных IT-ипотек. Кроме того, заемщикам снизят банковскую комиссию. Для этого с 1 мая по 31 октября 2025 года банкам повысят субсидии на расходы по сопровождению ипотечной программы.

Всего в России выдали более 83,5 тыс. льготных кредитов. В минцифры ожидают, что к концу года количество заемщиков, оформивших IT-ипотеку, превысит 91,5 тыс. человек.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», по данным на август 2024 года в Нижегородской области по программе IT-ипотеки было выдано более 2 тыс. кредитов на сумму 15,3 млрд руб.

Анастасия Титова