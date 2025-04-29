В Волгограде двое юношей получили до 13,5 года за диверсии по заданию с Украины

Волгоградский областной суд приговорил двух 19-летних местных жителей Максима Зубарева и Евгения Кадыкова к длительным срокам за совершенные диверсии и легализацию денежных средств, полученных с Украины. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По совокупности преступлений Максим Зубарев получил 13 лет и 6 месяцев лишения свободы и штраф в размере 60 тыс. руб. Евгений Кадыков — 13 лет колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.

Суд установил, что в июне 2024 года молодые люди через интернет вступили в преступный сговор с представителем спецслужб Украины. В итоге, как установил суд, молодые люди дважды подожгли базовую станцию ПАО «Вымпел-Коммуникации» и повредили технологическое оборудование, которое использовали военнослужащие.

Каждую акцию молодые люди снимали на мобильные телефоны и отправляли видеозаписи куратору. За поджоги Максим Зубарев получал криптовалюту, затем обналичивал ее и переводил в рубли. Осужденные получали задания по поджогам локомотивов, тепловозов, электровозов и цистерн с горюче-смазочными материалами. Для этого они закупали необходимые инструменты, но были задержаны до реализации преступных планов.