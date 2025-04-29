За год Публичную библиотеку в Ростове посетили 1,2 млн человек
В 2024 году Донскую государственную публичную библиотеку посетили 1,2 млн человек. Об этом рассказала директор библиотеки Анна Желябовская на общественных слушаниях проекта реконструкции здания.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Две трети от общего количества посетителей приходятся на читателей, а оставшаяся часть — это участники разнообразных событий, таких как форумы, акции и другие мероприятия, организуемые в общественных зонах библиотеки, включая кинозал, конференц-залы и залы для совещаний, отметила госпожа Желябовская.
«В настоящий момент фонды библиотеки содержат 5 млн книг и 11 млн цифровых ресурсов (книги, журналы, газеты). Сегодня перед нами стоят серьезные задачи по модернизации и достижению максимальной функциональности здания. Мы хотим развиваться, но без капитального ремонта, реконструкции эти задачи выполнить невозможно»,— считает госпожа Желябовская.
Общественные слушания о реконструкции здания библиотеки были проведены на фоне скандала: эксперты и горожане резко раскритиковали планы ремонта фасада и здания. Ростовские краеведы и градозащитники выступили против каких-либо серьезных изменений в планировке здания, отмечая, что это лишит его уникальности, и город может потерять один из интересных памятников архитектуры.
«Возможно, при подготовке к капитальному ремонту специалисты руководствуются исключительно финансовым вопросом и тем, насколько технически сложно будет проводить этот ремонт. Но не будет ли гораздо разумнее по максимуму сохранить все, что находится в приемлемом техническом состоянии? На мой взгляд, старения нет необходимости устранять, это приметы времени, которые подчеркивают аутентичность здания. А локальные неисправности нынешнего фасада подлежат бережному восстановлению»,— отмечал в разговоре с «Ъ-Ростов» архитектор Алексей Карачинский.
Ранее «Ъ-Ростов» рассказывал, что в конце марта администрация города запустила проект по капитальному ремонту Донской публичной библиотеки. На масштабную реконструкцию планировалось потратить более 2 млрд руб. Активисты изучили проектную документацию и выступили против ремонта, составив с общественными деятелями обращение к губернатору Ростовской области.