За год Публичную библиотеку в Ростове посетили 1,2 млн человек

В 2024 году Донскую государственную публичную библиотеку посетили 1,2 млн человек. Об этом рассказала директор библиотеки Анна Желябовская на общественных слушаниях проекта реконструкции здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Две трети от общего количества посетителей приходятся на читателей, а оставшаяся часть — это участники разнообразных событий, таких как форумы, акции и другие мероприятия, организуемые в общественных зонах библиотеки, включая кинозал, конференц-залы и залы для совещаний, отметила госпожа Желябовская.

«В настоящий момент фонды библиотеки содержат 5 млн книг и 11 млн цифровых ресурсов (книги, журналы, газеты). Сегодня перед нами стоят серьезные задачи по модернизации и достижению максимальной функциональности здания. Мы хотим развиваться, но без капитального ремонта, реконструкции эти задачи выполнить невозможно»,— считает госпожа Желябовская.

Общественные слушания о реконструкции здания библиотеки были проведены на фоне скандала: эксперты и горожане резко раскритиковали планы ремонта фасада и здания. Ростовские краеведы и градозащитники выступили против каких-либо серьезных изменений в планировке здания, отмечая, что это лишит его уникальности, и город может потерять один из интересных памятников архитектуры.

«Возможно, при подготовке к капитальному ремонту специалисты руководствуются исключительно финансовым вопросом и тем, насколько технически сложно будет проводить этот ремонт. Но не будет ли гораздо разумнее по максимуму сохранить все, что находится в приемлемом техническом состоянии? На мой взгляд, старения нет необходимости устранять, это приметы времени, которые подчеркивают аутентичность здания. А локальные неисправности нынешнего фасада подлежат бережному восстановлению»,— отмечал в разговоре с «Ъ-Ростов» архитектор Алексей Карачинский.

Ранее «Ъ-Ростов» рассказывал, что в конце марта администрация города запустила проект по капитальному ремонту Донской публичной библиотеки. На масштабную реконструкцию планировалось потратить более 2 млрд руб. Активисты изучили проектную документацию и выступили против ремонта, составив с общественными деятелями обращение к губернатору Ростовской области.

Валентина Любашенко