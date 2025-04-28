Доработанный проект капремонта Донской публичной библиотеки обсудят 29 апреля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Заседание по обсуждению проекта «Капитальный ремонт здания и территории ГБУК РО «ДГПБ» состоится в 11:00 29 апреля в конференц — зале библиотеки. Информация об этом опубликована на официальном сайте учреждения.

Напомним, сразу после отмены конкурса по поиску подрядчика, Юрий Слюсарь заявил в своем телеграм — канале, что проект реконструкции будут дорабатывать, опираясь на мнения жителей и экспертного сообщества: «Поручил министрам культуры и строительства области провести встречи с общественностью, чтобы вместе определить, каким должен быть один из главных символов донской столицы. Только после этого приступим к работе».

При этом глава региона подчеркнул, что в 2025 году власти все же планируют начать большое преобразование библиотеки. За 30 лет существования здание ни разу не ремонтировалось капитально и уже не отвечает современным стандартам.

Ранее «Ъ-Ростов» опубликовал мнение архитектора Алексея Карачинского о предстоящем ремонте Донской государственной публичной библиотеки.

Валентина Любашенко