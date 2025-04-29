Прибыль «ТНС энерго Воронеж» упала почти в восемь раз в 2024 году

По итогам 2024 года чистая прибыль гарантирующего поставщика электроэнергии в Воронежской области ПАО «ТНС энерго Воронеж» составила 707 млн руб., что почти в восемь раз меньше, чем годом ранее (5,6 млрд руб.). Выручка компании при этом увеличилась на 8%: с 34 до 37 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности общества.

Себестоимость продаж «ТНС энерго Воронеж» выросла на 8,6%: с 17,2 до 18,6 млрд руб. Прибыль от продаж при этом снизилась на 5,5%: с 1,95 до 1,8 млрд руб.

Также компания увеличила дебиторскую задолженность на 4,3% — с 2,3 до 2,4 млрд руб. Кредиторскую — с 3,2 до 3,5 млрд руб. (на 9,3%).

По данным Rusprofile, ПАО «ТНС энерго Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в 2004 году для торговли электроэнергией. Уставный капитал — 29,9 млн руб. Управляется ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"» и входит в нее. Согласно отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», 86,41% компании принадлежит головной структуре группы, еще 3,93% — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 3,86% — ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», менее 1% — ПАО «ТНС энерго Кубань». ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"» в свою очередь контролируется столичным АО «Финальянс СТ» (30% акций) и кипрским Sunflake Limited (28,26%).

Анна Швечикова