Мамисон расширит сеть трасс до 30 км к зимнему сезону-2026

Протяженность трасс на горнолыжном курорте Мамисон в Северной Осетии достигнет почти 30 км к концу 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора «Кавказ.РФ» Рустама Тапаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

«Мы в этом году открыли около 10 км трасс. В конце этого года, в следующем сезоне, откроем 19 км трасс. Это будет полноценный курорт и для летнего, и для зимнего отдыха. Думаю, что каждый год он будет развиваться. Через пару лет это будет уже серьезный курорт общероссийского уровня»,— рассказал Рустам Тапаев.

Курорт Мамисон в Северной Осетии начал работу 15 марта 2024 года. Его строительство осуществлялось силами института развития «Кавказ.РФ» совместно с правительством Северной Осетии и инвесторами. Координирует работу Министерство экономического развития России.

Николай Аксенов