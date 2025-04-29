Затраты бизнеса на Кубани выросли на 205 млрд рублей в 2024 году

Краснодарский край оказался на четвертом месте в рейтинге регионов России с наибольшим приростом корпоративных расходов. По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2024 году увеличение затрат бизнеса на Кубани достигло 205 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средние издержки в пересчете на одно предприятие выросли до 619,8 млн руб. Компании региона существенно нарастили свои коммерческие и управленческие расходы.

В тройке лидеров по приросту бизнес-затрат оказались Москва (1,9 трлн руб.), Московская область (848,4 млрд руб.) и Санкт-Петербург (321,2 млрд руб.). Пятую строчку заняла Свердловская область с показателем 154,4 млрд руб.

По всей России крупные и средние фирмы увеличили расходы на 17%, что составило 5 трлн руб. в абсолютном выражении. Общий объем затрат достиг 34,5 трлн руб. В пересчете на одно предприятие рост составил 13%, достигнув отметки в 559 млн руб.

Анна Гречко