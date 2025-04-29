Порядок на набережной Геленджика летом будут охранять 48 казаков-дружинников

Охрану на набережной Геленджика летом обеспечат 48 казаков-дружинников. Порядок в прибрежных городах также будут поддерживать частные охранные казачьи предприятия. Об этом сообщил атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

На набережные в курортный сезон выйдут более 200 казаков-дружинников: в Геленджике – 48, в Ейском районе – 40, в Анапе – 24, в Адлерском районе – 19, в Лазаревском и Хостинском районе – 18, в Сочи и Темрюкском районе – 12.

«Сейчас службу по охране общественного порядка несут 1 684 казака-дружинника, из них за счет бюджета края оплачиваются 1 262 ставки, за счет муниципальных бюджетов – 422. В период крупных мероприятий, государственных и православных праздников, к ним на усиление выходят от 6 до 8 тыс. казаков на общественных началах»,– сообщил господин Власов.

В 2024 году курорты Кубани посетили 19,5 млн туристов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что загрузка отелей Анапы достигла 50% на фоне экологической ЧС. По сравнению с прошлым годом турпоток с начала года снизился на 4% до 117 тыс. человек.

Саркис Айвазян