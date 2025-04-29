В рейтинге городов России по самому большому числу зрительских мест в кинотеатрах Казань заняла 8-е место. Об этом сообщили аналитики Яндекс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань заняла 8-е место среди городов России по числу мест в кинотеатрах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Казань заняла 8-е место среди городов России по числу мест в кинотеатрах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего казанские кинотеатры рассчитаны в сумме на 9,1 тыс. зрителей.

Первое место в топе заняла Москва (129 тыс. мест в кинозалах). На второй строчке расположился Санкт-Петербург (51 тыс. мест).

По данным аналитиков, зал в российском кинотеатре в среднем состоит из девяти рядов по 17 мест. Самым популярным среди покупателей билетов в кино оказалось 9-е место в девятом ряду.

Ранее сообщалось, что в 2024 году кинотеатры Казани не вошли в топ по отзывам и оценкам в России.

Дарья Сайфиева