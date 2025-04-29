Казань заняла 8-е место среди городов России по числу мест в кинотеатрах
В рейтинге городов России по самому большому числу зрительских мест в кинотеатрах Казань заняла 8-е место. Об этом сообщили аналитики Яндекс.
Казань заняла 8-е место среди городов России по числу мест в кинотеатрах
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Всего казанские кинотеатры рассчитаны в сумме на 9,1 тыс. зрителей.
Первое место в топе заняла Москва (129 тыс. мест в кинозалах). На второй строчке расположился Санкт-Петербург (51 тыс. мест).
По данным аналитиков, зал в российском кинотеатре в среднем состоит из девяти рядов по 17 мест. Самым популярным среди покупателей билетов в кино оказалось 9-е место в девятом ряду.
Ранее сообщалось, что в 2024 году кинотеатры Казани не вошли в топ по отзывам и оценкам в России.