Казанские кинотеатры не вошли в топ-5 как самых популярных кинотеатров России, так и самых высоко оцененных в городах-миллионниках. Об этом сообщили аналитики «Яндекса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинотеатры Казани не вошли в топ по отзывам и оценкам в России

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Кинотеатры Казани не вошли в топ по отзывам и оценкам в России

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для составления рейтинга «Кинопоиск» и «Яндекс Карты» проанализировали отзывы о 674 кинотеатрах в Москве и других городах-миллионниках. В рейтинг включались только те кинозалы, которые набрали не менее 1000 оценок на «Яндекс Картах» и имели рейтинг выше 4,0.

Лидером общероссийского рейтинга по количеству отзывов и оценок стал «Киноцентр Большой» в Ростове-на-Дону с более чем 5000 отзывов и 22 000 оценками. Самым высоко оцененным кинотеатром стал омский «Первомайский» с рейтингом 9,6.

Среди кинотеатров Казани лучший результат показал «Киномакс Club», который набрал рейтинг 8,6 на «Кинопоиске» и 2588 оценок на «Яндекс Картах». Вторую позицию занял «Киномакс Тандем» с рейтингом 8,4 и 4783 оценками. Замыкает тройку лидеров «Синема 5 Парк Хаус» с рейтингом 8,1 и 4075 оценками.

В топ-5 самых популярных кинотеатров России также вошли московский «Каро 11 Октябрь», ростовский Cinema&Emotion и петербургский «Художественный».

Анар Зейналов