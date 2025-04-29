В Краснодаре приставы арестовали пять автомобилей должников за день

За один день в пригороде Краснодара судебные приставы арестовали пять транспортных средств должников. Мероприятие проводилось совместно с ГИБДД Краснодарского края при использовании комплекса «Дорожный пристав», сообщает ГУ ФССП России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Специальная система фиксировала государственные номера машин, принадлежащих гражданам с различными видами задолженностей. В результате рейда приставы по краю обнаружили 11 неплательщиков.

Шестеро владельцев автомобилей сразу внесли платежи на общую сумму более 160 тыс. руб. В отношении двух собственников транспортных средств, чей совокупный долг составил почти 750 тыс. руб., составлены акты описи и ареста. Их машины изъяты с возможной последующей продажей на торгах.

Владельцам арестованных автомобилей пришлось воспользоваться общественным транспортом.

Анна Гречко