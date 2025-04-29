СК начал проверку после поножовщины в петербургской спортшколе

Доследственная проверка организована по факту госпитализации с ножевым ранением 20-летнего учащегося спортшколы на Каменноостровском проспекте. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Как стало известно правоохранителям, молодой человек был доставлен в больницу 28 апреля. По предварительной версии, у него произошла ссора со знакомым — 17-летним учащимся того же учреждения.

В данный момент следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что следователи занялись проверкой инцидента в одной из школ Пушкина, где, по предварительным данным, школьник получил травмы головы после нападения учителя.

Дарья Астанина