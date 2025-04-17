Ударил телефоном по голове: СК проверит стычку между учителем и школьником в Пушкине

Следователи занялись проверкой инцидента в одной из школ города Пушкина, где, по предварительным данным, школьник получил травмы головы после нападения учителя, сообщает городское управление СУ СК РФ по Петербургу.

Пострадавший вместе с родителями обратился в больницу, где ему оказали помощь. Если информация об инциденте подтвердится, то будет возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным «Фонтанки», конфликт в школе №335 случился из-за того, что шестиклассник пользовался на уроке мобильным телефоном. По словам директора образовательного учреждения, учитель сделал подростку замечание, однако тот не отреагировал.

Следом педагог забрал телефон и передал его классному руководителю. Школьник утверждает, что 63-летний учитель математики ударил его отобранным смартфоном по темени. Согласно данным из социальных сетей, мужчина является офицером в отставке.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что администрация петербургской школы № 619 обратилась в полицию из-за создания ее учащимися закрытого Telegram-канала с оскорбительными постами.

Андрей Маркелов