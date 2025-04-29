DOGE проверяет агентство по международной помощи, созданное Трампом

Департамент эффективности правительства (DOGE) под руководством Илона Маска проверяет деятельность американской Корпорации по финансированию международного развития (DFC). Об этом вчера, 28 апреля, написало издание Politico со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Sancya / AP Фото: Paul Sancya / AP

По их данным, группа сотрудников DOGE во главе с Нейтом Кавано пришла в штаб-квартиру DFC в Вашингтоне. Они собираются провести оценку эффективности корпорации и соответствия ее деятельности повестке Дональда Трампа. В ответ на запрос издания в DFC подтвердили, что сотрудничают с DOGE и собираются продемонстрировать эффективность своей работы.

Как отмечает Politico, DFC — одно из немногих американских агентств по международной помощи, оставшихся после того, как при участии DOGE было фактически упразднено Агентство США по международному развитию (USAID) и некоторые другие подобные организации. DFC была создана в 2018 году, в первое президентство Дональда Трампа для финансирования инфраструктурных проектов в развивающихся странах, что стало бы альтернативой подобным проектам, запускаемым Китаем.

Почему Илон Маск намерен сократить свою роль в DOGE — в материале «Ъ».

Яна Рождественская