Мэр Челябинска и его заместители в майские праздники будут работать без выходных

Глава Челябинска Алексей Лошкин, вице-мэры, руководители районов и ведомств намерены в майские праздники работать без выходных. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.

«В предстоящие праздники ни у меня, ни у моих заместителей, ни у руководителей районов и ведомств выходных не будет. Нужна максимальная мобилизация всех сил и ресурсов»,— написал Алексей Лошкин.

Перед длительными выходными мэр акцентировал внимание подчиненных на основных задачах. Это обеспечение безопасности на праздничных площадках и в местах массового пребывания людей, пожарной безопасности в городских лесах, парках и скверах.

Коммунальные и дорожные организации также будут работать без выходных. Отдельно Алексей Лошкин поручил приостановить все плановые ремонты на водоводах до 12 мая, чтобы на праздниках люди не остались без воды. В аварийных ситуациях службы должны действовать максимально оперативно.

Особый контроль установлен за своевременным вывозом мусора с контейнерных площадок в жилых дворах и уборкой общественных пространств, где будет много отдыхающих.