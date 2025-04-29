Житель Ставропольского района осужден за распространение вредоносной программы

Ставропольский районный суд вынес приговор в отношении 19-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 273 УК РФ «Распространение и использование вредоносных компьютерных программ», сообщили в прокуратуре Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что в ноябре 2023 года молодой человек интегрировал в приложение VPN вредоносную программу и разместил ссылку для скачивания программного обеспечения на одной известной видеоплатформе.

«После скачивания приложения и его установки вступала в действие вредоносная программа, которая копировала всю личную информацию и пароли пользователей»,— пояснили в прокуратуре.

Информацию с персональными данными подсудимый продавал неустановленному лицу.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, у него конфисковали компьютер и телефон.

Расследование в отношении причастных к преступлению неустановленных лиц продолжается.

Алексей Алексеев