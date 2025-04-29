Житель Ставропольского района осужден за распространение вредоносной программы
Ставропольский районный суд вынес приговор в отношении 19-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 273 УК РФ «Распространение и использование вредоносных компьютерных программ», сообщили в прокуратуре Самарской области.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Из материалов дела следует, что в ноябре 2023 года молодой человек интегрировал в приложение VPN вредоносную программу и разместил ссылку для скачивания программного обеспечения на одной известной видеоплатформе.
«После скачивания приложения и его установки вступала в действие вредоносная программа, которая копировала всю личную информацию и пароли пользователей»,— пояснили в прокуратуре.
Информацию с персональными данными подсудимый продавал неустановленному лицу.
Суд назначил молодому человеку наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, у него конфисковали компьютер и телефон.
Расследование в отношении причастных к преступлению неустановленных лиц продолжается.