Погибшего при теракте генерала Москалика похоронили в Мытищах

На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах состоялась церемония прощания с генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом, погибшим в результате взрыва в подмосковной Балашихе. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщило Минобороны России.

В похоронной процессии приняли участие члены руководящего состава Минобороны России и Генерального штаба ВС РФ, представители центральных органов военного управления и бывшие сослуживцы генерала Москалика. Его похоронили с соблюдением всех воинских почестей: гроб генерала привезли на кладбище на артиллерийском лафете, прицепленным к бронеавтомобилю «Тигр», под аккомпанемент военного оркестра.

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик отвечал за подготовку материалов для президента России о ситуации в зоне СВО и занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. В 2015–2021 годах он также входил в состав делегации Минобороны в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы, позднее участвовал в переговорах в «нормандском формате» в Берлине и Париже. Погиб 25 апреля в результате подрыва взрывного устройства, которое было установлено на припаркованном у его подъезда автомобиле. Суд в Москве арестовал обвиняемого в организации теракта 42-летнего Игната Кузина. По версии следствия, он действовал по заданию спецслужб Украины, которые пообещали заплатить ему $18 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Доллары за генерала».

Дмитрий Сотак