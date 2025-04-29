Премьер Армении обсудил с президентом Грузии мирное соглашение с Азербайджаном

Премьер-министр Армении и президент Грузии Михаил Кавелашвили на встрече в армянской столице обсудили мирное соглашение Еревана и Баку. Стороны подчеркнули необходимость подписать документ для обеспечения прочного мира в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Кавелашвили (слева) и Никол Пашинян

Фото: Официальный сайт премьер-министр Республики Армения Михаил Кавелашвили (слева) и Никол Пашинян

Фото: Официальный сайт премьер-министр Республики Армения

«Михаил Кавелашвили приветствовал то, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном было согласовано, и выразил надежду, что оно будет подписано в ближайшее время и в регионе будет прочный мир и стабильность»,— говорится в сообщении пресс-службы армянского премьера.

Стороны также обсудили вопросы армяно-грузинского сотрудничества, которые касались совместных программ в области экономики, туризма, инфраструктуры и образования. «Стороны подчеркнули важность интенсивного характера взаимных визитов на высоком уровне, выразив уверенность, что активный диалог придает новый импульс стимулированию взаимодействия во всех сферах»,— отмечается в сообщении.

13 марта Армения и Азербайджан сообщили о согласовании последних 2 спорных пунктов мирного соглашения из 17. Ереван заявил о готовности обсуждать место и сроки подписания документа. Азербайджанская сторона считает подобные обсуждения преждевременными. Баку выдвигает еще два требования для урегулирования отношений стран: роспуск Минской группы ОБСЕ, деятельность которой приостановлена после 2022 года, и изменение конституции Армении.

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».

Лусине Баласян