СКР возбудил дело по факту убийства охранника магазина в Краснодаре

Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по Кубани возбудил уголовное дело против 31-летнего гражданина, подозреваемого в убийстве охранника магазина в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам расследования, вечером 27 апреля 2025 года 43-летний сотрудник охраны заметил, как посетитель взял продукцию с витрины, и попросил его произвести оплату. В ответ злоумышленник предложил продолжить беседу на улице. Во время возникшего возле торгового центра конфликта подозреваемый нанес охраннику удар ножом в шею. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

Сейчас фигуранта дела доставили к следователю для проведения процессуальных действий. Подозреваемому вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Правоохранители продолжают сбор и закрепление доказательств по данному уголовному делу.

Анна Гречко