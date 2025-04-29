Экс-главу «Фестивальной дирекции» в Калининграде подозревают в хищениях

Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали в Москве бывшего руководителя АНО «Фестивальная дирекция» Ольгу Акопову. Ее подозревают в хищении в особо крупном размере, сообщило ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о присвоении средств из Фонда президентских инициатив. Сумма похищенных средств не сообщается. Также неизвестно, по какой статье УК подозревается госпожа Акопова.

«Фестивальная дирекция» была учреждена в 2019 году, она подчиняется министерству культуры и туризма Калиниградской области. Дирекция занимается проведением фестивалей и других мероприятий в регионе. В частности, она организовывала ивент «Зимние каникулы на Балтике», акцию «Музейная ночь», фестиваль классической музыки «Кантата» и другие. Ольга Акопова возглавляла «Фестивальную дирекцию» с момента ее создания, однако в сентябре 2024 года покинула организацию и стала главой крымской киностудии «Юг.Кино».

Никита Черненко