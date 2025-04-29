Пензенский депутат отверг обвинения в ношении чужих наград

Депутат Гордумы Пензы Алексей Иванов заявил, что обвинения в ношении им чужих наград не соответствуют действительности. Он добавил, что при встрече готов продемонстрировать составителям обращения удостоверение к каждой награде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пиар-служба депутата Пензенской городской думы Алексея Иванова, Коммерсантъ Фото: Пиар-служба депутата Пензенской городской думы Алексея Иванова, Коммерсантъ

«Хочу сказать для всех. Все имеющиеся у меня государственные награды подтверждены наградными удостоверениями, подписанными президентом РФ»,— написал господин Иванов (видео опубликовано на его странице во «ВКонтакте»).

Позже депутат опубликовал еще один пост. К нему он прикрепил фотографии удостоверений к ордену Мужества и медали «За отвагу». Господин Иванов добавил, что авторы обращения знают его лично и могли бы задать вопрос о наградах по телефону, однако «предпочли хайпануть».

Обращение с просьбой проверить законность ношения наград господином Ивановым трое ветеранов спецназа и трое участников СВО направили председателю гордумы Пензы Денису Соболеву и руководителям фракций вчера. В документе они ссылались на справки Минобороны и администрации президента. По ним у Алексея Иванова есть лишь одна награда — медаль «За отвагу».

Подробнее — в материале «Депутат лейтенанта Шмидта».

Екатерина Отрашкевич