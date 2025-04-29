В Екатеринбурге выпустили первый в России житийный комикс о святой Екатерине

Екатерининское общество издало книгу комиксов «Непобедимая принцесса», посвященную святой Екатерине, которая считается небесной покровительницей Екатеринбурга. Презентация издания прошла в пространстве «Фонд».

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Визуальную часть комикса разработала московская художница Рене Бартанг, сценарий написал екатеринбургский журналист и поэт Андрей Санников.

Екатерина Александрийская (287–305) — христианская великомученица. Была дочерью правителя Александрии Египетской Конста во время правления императора Максимина (305–313). Приняла христианскую веру, за отказ от нее отречься была казнена через отсечение головы. По преданию, из раны вместо крови вытекло молоко.

«Непобедимая принцесса» — это первый в России комикс, рассказывающий о святой Екатерине, основанный на реальных событиях. Ее тираж составил 500 экземпляров.

«Житие святых — это богатая тематика для создания комиксов; сюжеты из жизни святых буквально просятся на страницы ярких иллюстраций. Такой подход к созданию комиксов не только привлекает внимание молодежи, но и занимается популяризацией культурного и исторического наследия региона»,— отметил на презентации генеральный продюсер проекта Евгений Фатеев.

По его словам, в ближайшие месяцы планируется реализовать и другие комиксовские проекты, которые будут созданы в сотрудничестве с местными и московскими художниками. Один из них будет посвящен житию Симеона Верхотурского.

Анастасия Брагина