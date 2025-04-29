В Китае при пожаре в ресторане погибли 22 человека

Около 12:00 по местному времени (07:00 мск) 29 апреля в одном из ресторанов города Ляоян, который находится в китайской провинции Ляонин, произошел пожар. На данный момент известно о 22 погибших и трех пострадавших. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Министерство по чрезвычайным ситуациям направило на место происшествия группу быстрого реагирования. Власти города Ляоян и провинции Ляонин организовали силы для спасательных работ.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с обращением, в котором подчеркнул важность противодействия подобным инцидентам в преддверии приближающегося праздника 1 мая. Он потребовал как можно быстрее выяснить причины пожара и пообещал привлечь виновных к ответственности.