В саратовский Парк Победы привезут Вечный огонь из Волгограда

В Волгограде прошла церемония передачи частицы Вечного огня с Мамаева кургана в Саратов. Акция «Пламя Героев» приурочена к 80-летию Победы и Году защитника Отечества, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Частицу огня доставили в мемориальный комплекс «Журавли» в парке Победы на Соколовой горе. Инициатором выступил фонд «Защитник». В мероприятии участвовали сотрудники и ветераны Росгвардии, представители власти, общественных организаций, школьники, студенты и реконструкторы. Огонь прошел через населенные пункты Волгоградской и Саратовской областей, символизируя связь поколений и память о подвиге народа в Великой Отечественной войне.

Полковник в отставке Роман Марчук, председатель совета ветеранов Росгвардии по Волгоградской области, отметил: «Эта акция — дань уважения всем героям, известным и безымянным. Передача огня с земли, политой кровью защитников Сталинграда, подчеркивает преемственность поколений и неразрывную связь истории с современностью».

Никита Маркелов